В Тюменскую область доставили еще 6,2 тысячи доз вакцины от COVID-19

Еще 6,2 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Тюменскую область, сообщил региональный оперштаб. Всего в регион поступило более 50,4 тыс. доз вакцины.

По данным на 24 февраля, первым компонентом вакцины в Тюменской области привились более 38,1 тыс. человек, еще более 12,2 тыс. граждан завершили вакцинацию. В листе ожидания находятся более 15,7 тыс. человек, более 4,3 тыс. жителей региона уже записаны на вакцинацию.

С начала пандемии общее число инфицированных в Тюменской области составило 30 969 человек. Более 29 тыс. из них выздоровели, 277 пациентов скончались.

Михаил Мананников