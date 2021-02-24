Лжесотрудник банка похитил у инженера из Ижевска более 1,7 млн рублей

У 46-летнего инженера из Ижевска похитили более 1,7 млн руб., взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что в течение двое суток потерпевшему звонил неизвестный, который представлялся сотрудником службы безопасности банка. Изначально он сообщил ижевчанину, что кто-то из сотрудников банка оформил на его имя несколько кредитов. Для защиты этих средств от кражи потерпевший под диктовку звонившего оформил кредит на эту же сумму, обналичил деньги и перевел их на якобы безопасные счета.

Спустя сутки инженеру вновь позвонил лжесотрудник банка и сообщил о новой попытке оформления на его имя кредита уже в другом банке. Ижевчанин действовал по той же предложенной схеме. При этом в обоих случаях его предупредили «о секретности проводимых операций и необходимости помощи в выявлении неблагонадежных сотрудников банков». В целом за два дня потерпевший перевел взятые в кредит деньги на 40 различных номеров телефонов, которые злоумышленник выдал за «номера кодов от специального счета». На третьи сутки лжесотрудник банка снова звонил ижевчанину, но тот уже понял, что стал жертвой мошенника.