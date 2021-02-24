В Уфе эвакуировали учеников нескольких школ из-за сообщений о минировании

Из нескольких школ в Уфе сегодня массово эвакуировали учеников и учителей, сообщает информационное агентство «Башинформ». Причиной эвакуации, по данным агентства, стали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, разосланные анонимами на электронные почты школ. Номера школ не уточняются. В мэрии Уфы агентству сообщили, что детей эвакуировали в соседние здания, некоторых школьников родители забрали домой.

По словам вице-мэра Уфы Алины Сулейманова, «действовали быстро» из-за мороза на улице.

В пресс-службе МЧС по Башкирии “Ъ-Уфа” сообщили, что спасатели участвовали в организации эвакуации и отметили, что поверку по факту сообщений о минировании начало региональное МВД.

Дарья Кучеренко