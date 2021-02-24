Более 24 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступили в Самарскую область

Новая партия вакцины «ГамКовидВак» для профилактики коронавирусной инфекции доставлена в Самарскую область. Регион получил 24100 доз препарата. Об этом в среду сообщает правительство Самарской области.

«Вакцина доставлена в медицинские организации региона»,– говорится в сообщении.

По состоянию на среду в Самарской области сделали прививку от коронавируса всего свыше 87 тыс. жителей. Полностью вакцинацию в регионе прошли более 20 тыс. человек.

Прививку делают добровольно и бесплатно. Приоритет во время вакцинации отдается гражданам из групп риска, включая медков, соцработников, преподавателей, лиц с хроническими заболеваниями, а также пожилых людей.

Георгий Портнов