В деле о ДТП с участием машин «скорой» и полиции в Саратове пока нет подозреваемых

В Саратове виновника ДТП с автомобилями «скорой помощи» и полиции установят в рамках возбужденного спустя месяц после аварии уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла 23 января днем на пересечении улиц Кутякова и астраханской. На перекресток одновременно выехали и столкнулись полицейский автомобиль с сотрудником за рулем и «скорая», которая везла в больницу 62-летнего пациента с острой коронарной недостаточностью. В медицинской машине, кроме водителя и пациента, также находились фельдшер и супруга больного. Полицейская машина двигалась на разрешающий сигнал светофора, скорая – на «красный», но у нее были включены проблесковые маячки, на основании чего водитель «скорой» сделал вывод, что его должны пропустить.

От удара медицинская машина с четырьмя людьми внутри перевернулась. Пациента доставили в больницу другой бригадой, однако он, несмотря на оказанную помощь, скончался. Также различные травмы получили сотрудник полиции, фельдшер и супруга пациента.

Проводятся следственные действия, автотехническая судебная экспертиза, комиссионная судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление причинно-следственной связи между произошедшим ДТП и наступлением смерти пациента.

Марина Ковалева