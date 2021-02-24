Блок №4 Белоярской АЭС возобновил работу после загрузки только МОКС-топливом

Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) возобновил производство электроэнергии после ремонта, в ходе которого впервые было загружено только уран-плутониевое топливо, сообщили в пресс-службе атомной станции. Он был планово отключен с 8 января.

«Первые 18 серийных тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом были загружены в реактор в январе 2020 года, сейчас к ним добавили еще 160 ТВС. Таким образом, активная зона БН-800 теперь на треть заполнена инновационным топливом. С настоящего момента в реактор будет загружаться только МОКС»,— говорится в сообщении.

Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров пояснил, что АЭС стала на шаг ближе к реализации стратегического направления развития атомной отрасли — созданию новой технологической платформы на основе замкнутого ядерно-топливного цикла. «Это значит, что использование МОКС-топлива позволит вовлечь в производство не используемый сейчас изотоп урана, то есть в десятки раз увеличит топливную базу атомной энергетики. Кроме этого, в реакторе БН-800 можно повторно использовать отработавшее ядерное топливо других АЭС и минимизировать радиоактивные отходы, «дожигая» из них долгоживущие изотопы. С учетом планируемых темпов мы сумеем перейти к активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом уже в 2022 году»,— рассказал он.

По словам вице-президента по научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александра Угрюмова, технологии рециклинга ядерных материалов и рефабрикации ядерного топлива в перспективе позволят перерабатывать облученное топливо вместо его хранения, а также снизить образующиеся объемы высокоактивных отходов.

Топливные сборки были изготовлены на ФГУП «ГХК» (Горно-химический комбинат, Железногорск, Красноярский край). В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана — ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).

Промышленная фабрикация МОКС-топлива началась в конце 2018 года. Изначально при пуске реактора БН-800 была сформирована гибридная активная зона, частично укомплектованная урановым топливом производства ПАО «МСЗ» (Электросталь, Московская область), частично — опытными МОКС-ТВС, изготовленными в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область). Для создания производства была организована отраслевая кооперация при координации и научном руководстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая также выступает поставщиком МОКС-ТВС для Белоярской АЭС.

Напомним, в 2020 году на БАЭС была проведена модернизация одного из циркуляционных технических водоводов в энергоблоке №3 с реактором БН-600.

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречный. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Ирина Пичурина