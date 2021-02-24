В Черноземье впервые с ноября за сутки выявлено менее 900 заболевших коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 883 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 207,83 тыс. человек. Из них выздоровели 186,35 тыс. (686 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 31: в Воронежской области скончались 14 человек, в Курской и Орловской — по пять, в Белгородской — три, в Липецкой и Тамбовской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 3 987 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 102 новых диагноза (всего 31,05 тыс.). Выздоровели девять человек (всего 28,18 тыс.). За все время пандемии скончались 477 пациентов.

В Воронежской области — 303 новых диагноза (всего 66,68 тыс.). Выздоровели 297 человек (всего 60,45 тыс.). За все время пандемии скончались 1 877 пациентов.

В Курской области — 143 новых диагноза (всего 30,18 тыс.). Выздоровели 136 человек (26,86 тыс.). За все время пандемии скончались 444 пациента.

В Липецкой области — 115 новых диагнозов (всего 24,21 тыс.). Выздоровели 106 человек (20,44 тыс.). За все время пандемии скончались 426 пациентов.

В Орловской области — 94 новых диагноза (всего 29,92 тыс.) Выздоровели 90 человек (26,82 тыс.). За все время пандемии скончались 430 пациентов.

В Тамбовской области — 126 новых диагнозов (всего 25,79 тыс.). Выздоровели 48 человек (23,54 тыс.). За все время пандемии скончались 333 пациента.

Александр Прытков