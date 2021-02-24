На СКЖД перевозки вагонами-автомобилевозами выросли на 86%

За первый месяц 2021 года вагоны-автомобилевозы в составе Северокавказского филиала АО «ФПК» перевезли 307 машин, сообщает пресс-служба СКЖД. Этот показатель на 86% больше, чем в мае 2020 года.

Сейчас вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов № 19/20 Ростов — Москва, № 641/642 Ростов — Адлер, № 101/102 Адлер — Москва и № 103/104 Адлер — Москва. Такой вагон может одновременно перевозить до четырех машин или до восьми мотоциклов. «Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева