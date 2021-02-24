478 прибывших из-за границы жителей Удмуртии не сообщили о результатах теста на коронавирус

С начала августа 2020 года в Удмуртию из-за рубежа прибыло 16,56 тыс. человек. Из них 478 или 2,9% не сообщили о результатах теста на коронавирус и могут являться потенциальными носителями инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что по результатам тестов у 208 граждан, прибывших из-за границы и сдавших тест на COVID-19, обнаружили заболевание. В отношении человек, которые не сообщили о результатах исследования, возбуждены 162 протокола об административном правонарушении. Из них 62 рассмотрены в судах, сумма штрафов составила 528 тыс. руб.