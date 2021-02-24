Более 36 тысяч жителей Ярославской области привились от COVID-19

В Ярославской области с начала прививочной кампании более 36,2 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что из общего числа сделавших прививки, более 13 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, поставив первый и второй компоненты вакцины.

По данным пресс-службы в Ярославскую область с начала вакцинации против COVID-19 поступило более 51,2 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В настоящее время в регионе действуют 46 прививочных пунктов в 30 государственных медицинских организациях. Также работает 34 мобильные бригады, которые проводят вакцинацию жителей населенных пунктов в сельской местности.

Запись на вакцинацию ведется на едином портале госуслуг и в кол-центрах поликлиник.

Антон Антонов