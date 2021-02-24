Урбанисты назвали Сургут и Тюмень самыми комфортными для жизни городами России

Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) и Тюмень заняли второе и третье место соответственно в рейтинге российских городов по уровню комфортности жизни, составленном институтом территориального планирования «Урбаника». Результаты исследования института опубликовал РБК. Так, в Тюмени и Сургуте на среднюю зарплату можно купить 14 продовольственных потребительских корзин в месяц.

На высокий уровень комфортности жизни в Сургуте влияют низкая стоимость жилья, а также невысокие цены на услуги ЖКХ и продукты. Также город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами. На высокое место Тюмени в рейтинге, помимо уровня зарплат, повлиял рост показателей по снижению преступности и благоустройству. Тюмень является самым безопасным городом из первой пятерки, там примерно вдвое реже совершаются преступления, чем в Сургуте.

На первом месте рейтинга — Краснодар. Санкт-Петербург и Москва — на четвертом и пятом соответственно. По версии «Урбаники», сложнее всего жить в Армавире, Севастополе и Уссурийске. Самым некомфортный городом России была признана Чита.

Илья Смирнов