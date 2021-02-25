Роботы проследят за таянием айсберга

Британские океанологи завершили первую фазу исследований, связанных с гигантским айсбергом А-68, отколовшимся от Антарктиды в 2017 году. С тех пор он раскололся на бесчисленное множество обломков. На дежурстве возле самых крупных из этих обломков остаются роботы, связь с которыми британские ученые будут держать через спутник.

Самый большой из обломков — 50 км в длину и площадью 900 кв. км, но основным объектом внимания роботов будет не он, а обломок площадью около 100 кв. км. Роботы-наблюдатели — цилиндрические аппараты длиной 1,5 м — проведут возле него ближайшие четыре месяца. Они снабжены датчиками, чтобы измерять соленость воды, которая будет меняться из-за поступления огромных масс пресной воды от тающего айсберга, а также температуру, которую, видимо, заметно понизит ледяная пресная вода, и состояние хлорофилла в фитопланктоне, служащем основой пищевой цепочки в Южном океане, одном из наиболее важных регионов мира с точки зрения промыслового рыболовства.

Таяние гигантского куска льда может сказаться также на популяциях пингвинов, ластоногих и китов — данные от роботов позволят предположить, каким будет это влияние.

Океанологи подчеркивают фантастическое биоразнообразие морского региона, соседствующего с тающими обломками айсберга-гиганта. Видов животных здесь водится больше, чем в районе Галапагосских островов, одном из крупнейших морских международных заповедников.

От айсберга морским обитателям будет не только вред, но и польза, надеются океанологи: во льду содержится значительное количество минеральных веществ, важных для питания фитопланктона; можно ожидать взрывного роста биомассы, следом за которым может увеличиться также количество рыбы и морских животных.

По материалам https://www.miragenews.com/robotic-gliders-deployed-on-giant-iceberg-515400

Виталий Логофет