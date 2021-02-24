В Ростове количество безработных составляет более 27 тыс. человек

Численность безработных в Ростове составляет 27,7 тыс. человек, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко во время отчета о результатах работы администрации. Четвертое заседание городской Думы транслируется онлайн. Уровень безработицы в городе за прошедший год вырос с 0,4% до 5%.
Господин Логвиненко отметил, что в городском банке данных находится всего 20,5 тыс. вакансий. «Да, это в 1,6 раза выше уровня прошлого года, но недостаточно для того количества безработных, которое мы сейчас видим»,— сказал он. Коэффициент напряженности на рынке труда Ростова составляет 1,4 человека на одну вакансию.