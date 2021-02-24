В Ростове количество безработных составляет более 27 тыс. человек

Численность безработных в Ростове составляет 27,7 тыс. человек, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко во время отчета о результатах работы администрации. Четвертое заседание городской Думы транслируется онлайн. Уровень безработицы в городе за прошедший год вырос с 0,4% до 5%.

Господин Логвиненко отметил, что в городском банке данных находится всего 20,5 тыс. вакансий. «Да, это в 1,6 раза выше уровня прошлого года, но недостаточно для того количества безработных, которое мы сейчас видим»,— сказал он. Коэффициент напряженности на рынке труда Ростова составляет 1,4 человека на одну вакансию.

Наталья Шинкарева