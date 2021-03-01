Как Израиль резко снизил долю тяжелых ковидных больных

Израиль организовал, пожалуй, самую успешную кампанию массовой вакцинации граждан. И по всей видимости, эти усилия израильского здравоохранения уже дали значительные плоды.

По предварительным данным, говорит Яир Льюис из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, вакцина Pfizer позволяет на две трети сократить количество случаев, когда больного ковидом приходится отправлять на аппарат искусственной вентиляции легких.

В Израиле примерно 9 млн жителей, и коронавирусная эпидемия жестоко прошлась по стране: свыше 700 тыс. случаев заболевания, более 5200 смертей. Именно по этой причине Израиль и организовал – причем отлично организовал – кампанию по вакцинации граждан. Теперь, вероятно, можно сказать, что другим странам стоит взять пример с Израиля.

Вакцинация началась 20 декабря, первыми на очереди были старики старше 69 лет. Сейчас уже привито – полностью, двумя дозами – 84% таких израильтян.

Каковы же итоги кампании? Яир Льюис объясняет, как можо их оценить. До широкого распространения прививок в стране на каждого человека в возрате до 50 лет, попавшего из-за ковида на ИВЛ, приходилось шестеро попавших на ИВЛ пациентов в возрасте 69 лет и старше. Сейчас, в феврале, на каждого молодого больного, угодившего на ИВЛ, приходится только два старика! Корректность этого механизма исследования велика – дело в том, что пока в Израиле только приблизительно 10% жителей младше 50 лет получили две дозы прививки.

Понятно, что постепенно, когда прививочная кампания охватит и молодых людей, количество тяжелых случаев ковида снизится еще больше – и во всех возрастных группах.

Впрочем, Льюис уверен, что дело не только в вакцине. По его мнению, большую роль сыграли три волны изоляции, жестко введенные израильскими властями, многократно вводившиеся запреты на посещенеи школ, серьезные ограничения в торговле, резкое снижение возможности путешествовать – ну и, разумеется, обязательность в ношении масок.

Но, заключает он, и эффективность Pfizer нельзя не отметить. По данным, собранным с больничного персонала в Израиле (выборка составила 9000 человек), американская прививка в 85% случаев предотвращает заражение коронавирусом.

По материалам журнала Morbidity and Mortality Weekly Report и статьи https://www.drugs.com/news/israel-widespread-vaccination-slashes-severe-covid-cases-older-patients-96088.html

Виталий Логофет