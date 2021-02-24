В Самарской области за сутки обнаружены 280 новых зараженных COVID-19

За прошедшие 24 часа в Самарской области были выявлены 280 случаев новой коронавирусной инфекции. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Самаре (71), Тольятти (74) и Сызрани (20). Об этом в среду сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«249 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в Самарской области было выявлено 47 411 случаев коронавируса. За этот период в регионе умерли 905 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Георгий Портнов