Продолжение реконструкции воронежского аэропорта оценили в 344 млн рублей

Управляющая компания воронежского аэропорта УК «Авиасервис» объявила тендер на новой этап реконструкции объекта с начальной ценой контракта в 344,1 млн руб. Об этом сообщил портал DeFacto со ссылкой на аукционную документацию.

Подрядчик должен быть построить мачту освещения, ограждение, аккумулирующий резервуар дождевого стока, КПП, парковки, а также оборудовать подъездные пути к стройкам. Кроме того, компании необходимо вынести находящиеся в федеральной собственности объекты, которые мешают возведения нового терминала аэропорта.

В декабре 2020 года мордовское ООО «Русстройком» победило в аукционе на право удлинить взлетно-посадочную полосу аэропорта. При начальной цене контракта в 482,4 млн руб. победитель аукциона предложил 475,2 млн руб.

Владимир Зоркий