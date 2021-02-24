Cupra показала «заряженный» купе-кроссовер Formentor VZ5

Cupra Formentor VZ5. Фото: Cupra

Cupra Formentor VZ5. Фото: Cupra

Cupra Formentor VZ5. Фото: Cupra

Автомобиль получил 390-сильный 2,5-литровый бензиновый турбомотор, который ранее использовали только RS-модели Audi. Новый двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полный привод 4Drive.

Визуально Formentor VZ5 отличается от базового купе-кроссовера особыми цветами кузова, 20-дюймовыми колесными дисками уникального дизайна, элементами экстерьера и интерьера медного и черного цвета, новой спортивной выхлопной системой и сиденьями CUPBucket.

Тираж Cupra Formentor VZ5 составит всего 7 тыс. экземпляров. Продажи автомобиля в Европе начнутся осенью 2021 года. Напомним, базовый купе-кроссовер Cupra Formentor был показан в марте 2020 года.