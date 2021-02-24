В Новороссийске мужчину после выхода из СИЗО еще раз арестуют за татуировки с нацистской символикой

Прокуратура Новороссийска инициировала привлечение к административной ответственности мужчины, который, находясь в следственном изоляторе в связи с уголовным преследованием, неоднократно демонстрировал татуировки с нацистской символикой и символикой экстремистской организации «Арестантское уголовное единство (АУЕ)», сообщила прокуратура Краснодарского края.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики либо символики экстремистских организаций), ему назначено наказание в виде штрафа в сумме одной тысячи рублей и административного ареста на пять суток. Отбывать административный арест мужчина будет после того, как освободится из СИЗО, уточнили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар