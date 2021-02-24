Житель Саратова раскаялся в убийстве 22-летней девушки

В Саратове вынесен приговор 31-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве 22-летней девушки. Он получил девять лет десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает СУ СК.

Тело пострадавшей, помещенное в мешок, было обнаружено в помещении под лоджией одного из домов по Большой Садовой 13 ноября. На теле девушки имелись кровоподтеки и другие травмы.

Установлено, что ее убийство произошло накануне в квартире этого же дома, куда она пришла в гости к своему знакомому. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил гостью. Пытаясь скрыть следу преступления, он поместил тело погибшей в мешок и опустил в помещение под лоджию, а сам скрылся. Его нашли на территории Аткарского района.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Марина Ковалева