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В Ростовской области вырос спрос на индивидуальный пенсионный план

В 2020 году и первые два месяца 2021 года более 1 тыс. жителей Ростовской области обратились в офисы банка, чтобы оформить индивидуальный пенсионный план для долгосрочных накоплений, сообщила пресс-служба банка. По ее данным, в совокупности жители региона инвестировали в свою негосударственную пенсию в 2020 году 87 млн руб.

В банке уточнили, что значительный рост связан с расширением продуктовой линейки ИПП премиального сегмента и развитием цифровых каналов продаж. Cредний чек по ИПП «Целевой» в 2020 году увеличился по сравнению с 2019  годом почти на 1000 руб. и составил  4 700 руб. А средний чек по ИПП в  канале «Премьер» клиентов Сбербанка в Ростовской области составил 592 тыс. руб.

Сергей Иванов


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