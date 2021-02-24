В Ростовской области выявили 304 случая COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболеваемости в Ростовской области составил 304 случая, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 110. В Батайске выявлено 14 случаев, в Таганроге — 13, в Новочеркасске — 12, в Неклиновском районе — 11, в Шахтах и Азовском районах — по 10. В Сальском районе — девять, в Мясниковском районе — восемь, в Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском и Семикаракорском районах — по семь, в Тацинском районе — шесть. По пять новых случаев зарегистрировано в Новошахтинске, Багаевском и Красносулинском районах, по четыре — в Гуково, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Шолоховском районах, по три — в Азове, Волгодонске, Кагальницком, Константиновском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Орловском и Целинском районах, по два — в Аксайском, Егорлыкском, Зерноградском, Мартыновском и Обливском районах, по одному — в Донецке, Верхнедонском, Веселовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Песчанокопском, Пролетарском и Чертковском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 338 человек. Скончались три человека.

По состоянию на утро 24 февраля количество инфицированных в области превысило 71,8 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1711. Коэффициент распространения инфекции — 0,93. За весь период пандемии выздоровели более 62,1 тыс. человек, умер 3 061 пациент. Сейчас в стационарах лечатся более 1,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева