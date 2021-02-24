Директора юридического агентства из Удмуртии обвиняют в мошенничестве и распространении порно

36-летнего директора юридического агентства из Воткинска обвиняют в совершении восьми мошенничеств и распространении порнографических материалов (ч. 3 ст. 159 УК РФ), ч. 1 ст. 242, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). За данные преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Согласно обвинению, в 2016 и 2019 году предприниматель заключал с гражданами договоры на оказание юридической помощи, которые не намеревался исполнять. При этом он выдавал клиентам незаверенные копии договоров и квитанций о приеме денег с целью избежать взыскания средств в судебном порядке. Потерпевшими признаны восемь жителей Воткинска и Шарканского района. Сумма ущерба превысила 300 тыс. руб. Кроме того, из-за личной неприязни, обвиняемый распространил интимные фотографии и видеозаписи своей бывшей сожительницы.