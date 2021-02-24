Выдача автокредитов в Челябинской области выросла на 7,5% в январе

Жители Челябинской области в январе 2021 года купили в кредит 2334 новых и подержанных легковых автомобилей. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Рынок новых легковушек в регионе в первом месяцев года вырос на 0,2%, до 2903 машин (2896 в январе 2020 года). И по количеству проданных автомобилей, и выданных кредитов Челябинская область занимает восьмое место среди регионов РФ.

В целом по России выдача автокредитов в январе выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 65,3 тыс. единиц. При этом объем рынка новых легковых автомобилей, по данным аналитического агентства «Автостат», снизился на 7,4% (97,1 тыс.). Самый большой рост выдачи кредитов на покупку машин был в Новосибирской (+30,8%) и Нижегородской (+21,2%) областях, Красноярском крае (+18,4%), Калужской области (+17,0%), а также в Удмуртии (+14,8%) и Тульской области (+14,7%).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, основной причиной роста выдачи автокредитов стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января этого года, а также ожидание роста цен на автомобили.