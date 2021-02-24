На Кубани выявлено 156 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 156 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших – 229 человек, скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии в регионе заболели 37815 человек, выздоровели 32065 человек.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (62 человека), в Армавире – 11 новых заболевших, в Сочи – 10 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 663,5. Всего за время пандемии на Кубани скончались 1869 пациентов с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар