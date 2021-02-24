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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге выявлено 909 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса, их них в Петербурге — 909. В Ленинградской области COVID-19 подтвержден еще у 177 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Петербурге за сутки летальную статистику пополнили 37 новых случаев, за период с начала пандемии в городе коронавирус стал причиной смерти 10912 человек. 61314 петербуржцев получают лечение от COVID-19 в настоящее время.

Добавим, что поданным Смольного, в Петербурге за последние сутки на вирус протестировали только 7408 человек.

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