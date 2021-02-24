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На разработку проекта моста через Ростовское море выделили 30 млн рублей

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для разработки проекта строительства путепровода через водохранилище Ростовское море на дороге «Магистраль «Дон» — хутор Камышеваха — Ростов-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 30 млн руб. Дата окончания подачи заявок на конкурс — 18 марта.

Как следует из технического задания, длина моста должна составлять около 1,5 км, число полос — от двух до четырех. Подрядчик должен выполнить проектировочные работы до 29 июля 2022 года.

Наталья Шинкарева


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