На Ямале еще 45 человек заразились COVID-19

За прошедшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) было зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 36 951 жителя округа. Из них более 34 тыс. пациентов выздоровели, 395 человек скончались.

В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 11 749 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 200 902. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 84 430 больных скончались.

Михаил Мананников