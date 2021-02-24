Метшин связал проблему уборки снега с нехваткой рабочих

Мэр Казани Ильсур Метшин связал проблему уборки снега на улицах города с нехваткой рабочих. Об этом он заявил на сессии Казгордумы.

По его словам, в настоящее время площадь убираемой от снега территории составляет 22 млн кв. м, что почти в два раза больше, чем в 2010 году. «К сожалению, проблемы с рабочими… На сегодняшний день у нас количество водителей и дорожных рабочих составляет 2,8 тыс., сегодня мы имеем только 1,5 тыс. Средняя зарплата — 32-34 тыс. по этим предприятиям. На такую зарплату мы, к сожалению, сейчас не можем найти вторую смену», — отметил мэр.

По его словам, в данный момент вопрос с нехваткой рабочих прорабатывается. «И уже есть ЦСИ подтвержденные, что вот от 22 млн кв. м дополнительно требуется Казани 1,5 млрд руб. только на нормативное содержание», — добавил господин Метшин.

"Ъ-Казань"