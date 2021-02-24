В Тюменской области выявили 89 случаев COVID-19

На территории Тюменской области за минувшие сутки было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее число инфицированных в регионе составило 30 969 человек. Более 29 тыс. из них выздоровели, 277 пациентов скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 749 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 200 902. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 84 430 больных скончались.

Михаил Мананников