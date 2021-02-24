«Мотовилиха» готовит к испытаниям новую огнеметную систему

Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» и НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева начали подготовку к госиспытаниям боевой машины ТОС-2 «Тосочка». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Мотовилихинские заводы».

ТОС-2 (тяжелая огнеметная система) «Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками и установлена на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью. Комплекс имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине. До конца 2021 года первые боевые машины должны пройти государственные испытания, по результатам которых будет принято решение об их постановке на вооружение.

«Осенью 2020 года огнеметы «ТОС-2» успешно прошли опытные войсковые испытания в рамках учений „Кавказ-2020“, на которых были продемонстрированы боевые возможности машин. По итогам испытаний мы получили обратную связь и провели детальную доработку по технической и боевой части, что позволяет нам приступить к финальному этапу — подготовке машин к госиспытаниям»,— отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Разработчик ТОС-2 — НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» — управляющей организации АО «НПК „Техмаш“»). Изготовитель — ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входит в группу предприятий ПАО «Мотовилихинские заводы», являющегося разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня.