В Сочи прощаются с начальником санатория «Правда» Валерием Скляренко

В городском собрании Сочи пройдет прощание с Героем труда Кубани Валерием Скляренко, начальником санатория Службы военной разведки России «Правда», сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. 66-летний Валерий Скляренко скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким Валерия Скляренко. «Выдающийся врач, руководитель и организатор, он многое сделал для развития отечественной медицины, – приводит пресс-служба слова губернатора. – С его именем связаны значительные успехи санаторно-курортной отрасли Кубани и России». Валерий Скляренко работал заведующим отделением сочинской Курортной поликлиники №1, главврачом санатория «Сочи», в последние время – начальником санатория «Правда».

Анна Перова, Краснодар