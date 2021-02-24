В Геленджике два предприятия незаконно перекрыли доступ к реке Мезыбь

В Геленджике прокуратура обязала два предприятия обеспечить свободный доступ граждан к реке Мезыбь. Компании организовали в водоохранной зоне объекта автомобильную стоянку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки выяснилось, что ООО «ПМП» и ООО «Эдельвейс» на арендованном лесном участке в водоохранной зоне организовали автомобильную стоянку и разместили строения, которые ограничивали доступ к реке. Кроме того, компании незаконно сбрасывали в Мезыбь сточные воды.

Геленджикский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал предприятия обеспечить свободный доступ к реке. Они обжаловали это решение, однако суды апелляционной и кассационной инстанций оставили жалобу без удовлетворения.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Приморско-Ахтарском районе прокуратура на 30 дней приостановила работу ООО «Красный», которое незаконно заняло земельный участок и тем самым ограничило доступ к лиману Джулиевскому, а также к урезу воды канала, ведущего к лиману Малый Кирпильский.

Виктория Колганова