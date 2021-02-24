В 2021 году в Казани построили первый километр дублера Горьковского шоссе. Об этом на сессии Казгордумы сказал мэр города Ильсур Метшин.

«”Серебряный бор” наша дорога уже строится, первый километр мы в этом году построили. На этот год выделено дополнительные средства, которые до 32-го Военного городка позволят нам дойти. Этот дублер и сейчас проектируется от Военного городка до выхода М7. Это дублер Горьковского шоссе, подготовлен и прошел экспертизу, и президентом выделены первые средства», — сказал господин Метшин.

"Ъ-Казань"