В Свердловской области впервые с октября выявлено меньше 200 случаев COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 187 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. Отметим, что в последний раз меньше двухсот случаев заражения за сутки было зафиксировано 10 октября (198 случаев). Количество заболевших в сутки уже несколько недель снижается.

Также по данным источника, за стуки зафиксировано 11 летальных случаев. За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 76 973 человека. Из них больше 69 тыс. уже выздоровели, 2332 пациента скончались.

Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 1 марта. Основную массу ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, свердловские власти планируют снять к началу лета.