Киноцентр «Премьер» получил предупреждение от УФАС за отказ продлить аренду кафе «Нанук»

В Пермское УФАС России поступила жалоба от ООО «Универсальная компания „Кама“» (управляет кафе «Нанук» в киноцентре «Премьер») на действия краевого минимущества в лице арендодателя (ГКБУК «Пермская синематека»). Как рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель ведомства Александр Плаксин, «Пермская синематека» отказалась продлевать с «Камой» договор аренды помещения кафе. Антимонопольная служба усмотрела в действии ГКБУК признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.

Установлено, что в 2015 году КГАУК «Пермкино» (позднее — ГКБУК «Пермская синематека») и ООО «Универсальная компания „Кама“» заключили договор аренды нежилого помещения площадью 96,4 кв. м для размещения кафе в здании по ул. Пионерской, 17. Договор был заключен на три года по результатам торгов. В 2018 году стороны продлили договор еще на три года.

В 2020 году «Кама» обратилась к ГКБУК с просьбой продлить договор аренды помещения на прежних условиях еще на один год. «Пермская синематека» оставила обращение ООО без ответа, направив арендатору разъяснения краевого минимущества, которое посчитало, что, поскольку в 2018 году договор между сторонами был подписан без проведения торгов, заключение дополнительного соглашения о продлении срока аренды помещения еще на год на прежних условиях невозможно.

Александр Плаксин отметил, что договор, заключенный в 2018 году, являлся формой продления договора 2015 года и считается заключенным по результатам торгов. «А значит, арендодатель был не вправе отказывать арендатору, надлежащим образом исполнявшему свои обязанности, в заключении в 2020 году дополнительного соглашения о продлении срока аренды. Заключение такого дополнительного соглашения осуществляется без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта аренды»,— пояснил руководитель Пермского УФАС России.

Антимонопольное ведомство выдало ГКБУК «Пермская синематека» предупреждение устранить выявленные нарушения, которое необходимо исполнить до 2 марта 2021 года.