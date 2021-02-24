УФАС выявило картель при строительстве дорог в Свердловской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области завершает расследование дела о картельном сговоре в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, рассказала на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с картелями УФАС Ольга Смирнова.

«Пока оставим дело за рамками. Осветим, когда будет завершено, потому что пока некорректно называть какие-то детали», — отметила госпожа Смирнова.

Она отметила, что в последние четыре года в России зафиксирован рост числа дел по картельным и иным антиконкурентным соглашениям. «Картели стали меняться качественно. Раньше количество аукционов, охватываемых сговорами, исчислялись единицами. Сегодня это могут быть десятки, сотни закупочных процедур. Охватывают они целые рынки», — подчеркнула Ольга Смирнова. Впрочем, по итогам 2020 года, количество дел по картельным соглашениям в России снизилось на 40%, в сравнении с показателями 2019 года.

Илья Смирнов