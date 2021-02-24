Компания Huawei запускает решение 5GtoB

Исполнительный директор Huawei и президент подразделения Carrier BG Райан Дин (Ryan Ding) выступил с программной речью на организованном компанией форуме «5G, Bring New Value» («Новые возможности с 5G»), проходившем в рамках Всемирного мобильного конгресса 2021 года в Шанхае (MWC Shanghai 2021). В ней он объявил об официальном запуске нового решения 5GtoB от Huawei. В своем выступлении Дин рассказал о новшествах, коммерческой окупаемости и возможностях цифровизации отрасли, которые принесет технология 5G.

Отрасль 5G развивается быстрее, чем ожидалось, и операторы уже получили коммерческие результаты от первой волны развертывания 5G. База пользователей и количество устройств в сетях 5G, находящихся в коммерческом использовании, резко выросли по сравнению с 2019 годом. К концу 2020 года на рынок вышло 380 устройств с поддержкой 5G — в 8 раз больше, чем годом ранее. Количество пользователей мобильных сетей 5G увеличилось до 220 миллионов, а беспроводных домашних широкополосных подключений — до 1,05 миллиона, что в 17 и 21 раз больше, чем год назад, соответственно. Дин заявил, что в 2021 году эти цифры утроятся.

Цены на телефоны с поддержкой 5G также стремительно падают. На рынке уже появились устройства с ценой до 150 долл. США и около 30 вариантов из среднего и нижнего ценового диапазона по цене до 300 долл. США. По словам Дина, по мере расширения сети и роста пользовательской базы экосистема мобильных телефонов с поддержкой 5G в течение следующих двух лет станет столь же развитой, что и 4G.

На рынках, где сети 5G появились первыми, операторы уже начали получать коммерческую прибыль. В Китае и Южной Корее доходы операторов продолжают расти, поскольку их база пользователей сетей 5G увеличивалась быстрее, чем в других странах. Финский оператор DNA и саудовский оператор Zain также достигли впечатляющих финансовых результатов на ранних этапах коммерческого развертывания сетей 5G.

На мероприятии компания Huawei также официально представила свое решение 5GtoB, предлагающее дополнительные возможности для всех участников цепочки создания добавленной стоимости в отрасли. Дин отметил, что компания Huawei использовала весь свой огромный опыт в области построения сетей, создания вычислительных ресурсов и цифровизации отрасли, чтобы вместе с операторами и другими отраслевыми партнерами разработать универсальное решение для управления продажами, эксплуатацией и сервисами — решение 5GtoB. Оно упростит выполнение транзакций для корпоративных пользователей, поможет операторам монетизировать свои сетевые мощности и позволит партнерам более эффективно внедрять инновации, создавая новые возможности для всех участников рынка.

Решение 5GtoB от компании Huawei состоит из четырех частей: 5GtoB Network, 5GtoB NaaS, 5GtoB App Engine и 5GtoB Marketplace. Используя сеть 5GtoB Network в качестве инфраструктуры для своего решения 5G, Huawei продолжит наращивать свои возможности в предоставлении специализированных услуг 5GtoB для конкретных сценариев использования, таких как планирование, строительство, обслуживание и оптимизацию сетей.

5GtoB NaaS предлагает объединение возможностей сети в пакеты услуг, что упростит использование сетей 5G для корпоративных пользователей и разработчиков приложений, а также позволит корпоративным пользователям самостоятельно управлять сетями 5G на кампусах.

5GtoB App Engine — это инновационный центр приложений, в котором разработчики и системные интеграторы могут воспользоваться возможностями сети операторов 5G. Такой центр повышает эффективность разработки и упрощает интеграцию приложений в рамках 5GtoB. Наконец, он позволяет эффективно использовать возможности сети 5G в приложениях 5GtoB, создавая более гибкую среду разработки и облегчая запуск услуг.

5GtoB Marketplace — это универсальный цифровой магазин в облаке, в котором корпоративные пользователи могут приобретать необходимые промышленные решения 5G.

Дин рассказал, что компания Huawei совместно с операторами, партнерами и корпоративными пользователями работала над первым внедрением решения 5GtoB в сталелитейной промышленности. Воплощенные в этой платформе возможности, знания и опыт участников позволили стандартизировать и быстро внедрять промышленные решения 5G, например, для автоматического вращения заготовок, удаленной сборки с использованием технологии дополненной реальности и контроля качества поверхности стали.

В конце своего выступления Дин подчеркнул, что цифровизация отрасли станет огромным рынком, но особенности развития и сценарии применения цифровой инфраструктуры сильно различаются в зависимости от отрасли. Кроме того, еще не созданы соответствующие цифровые стандарты. Он призвал всех участников отрасли объединиться в работе над созданием всеобъемлющих стандартов и экосистемы 5GtoB, которые будут способствовать дальнейшей цифровизации отрасли. Завершая свое выступление, Дин еще раз акцентировал внимание на приверженности Huawei к инвестированию в экосистему и стандарты, а также к поддержке цифровизации отрасли.