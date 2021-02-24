Приставы вынудили краевой минздрав исполнить решения судов о покупке дорогого лекарства

Краевой минздрав приобрел препарат «Спинраза», предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии пяти пациентам из Пермского края. Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УФССП), это произошло после применения приставами принудительных мер к чиновникам.

На исполнении в УФССП находилось пять судебных решений, обязывающих краевой минздрав предоставить больным спинальной мышечной атрофией требуемое лекарство. Однако долгое время решения судов не исполнялись из-за высокой стоимости препарата: цена одной инъекции составляет более 8 млн руб.

«За неисполнение предъявленных требований приставы составили три протокола об административном правонарушении, по каждому из которых был назначен штраф в размере 30 тыс. руб. По причине отсутствия оплаты в установленный срок суд, рассмотрев очередные постановления приставов, увеличил сумму до 60 тыс. руб. Уклонение от исполнения наказания привело также к взысканию исполнительского сбора, составившего 10 тыс. руб. по каждому из назначенных штрафов»,— сообщается на сайте УФССП.

В итоге препараты были куплены. В настоящее время проводится подготовка пациентов к проведению процедуры.