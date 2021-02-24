На Ставрополье гендиректора фирмы подозревают в неуплате налогов на 22 млн рублей

В Михайловске в отношении генерального директора ООО «АзияТранс» возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, генеральный директор с января 2017 по декабрь 2019 года не выплачивал НДС, предоставляя налоговые декларации, в которых содержались фиктивные сведения. Общая сумма задолженности составила 22 млн руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «АзияТранс» было учреждено в Михайловске в 2008 году. Основной вид деятельности организации — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Бенефициаром и генеральным директором предприятия является Дмитрий Карпов. По итогам 2019 года выручка организации составила 229,8 млн руб., а убыток — 29 млн руб.

Наталья Шинкарева