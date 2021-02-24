В Калмыкии двое экс-полицейских проведут до восьми лет в тюрьме за взяточничество

В Калмыкии Юстинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух сотрудников полиции Очира Жужаева и Очира Манджиева, обвиняемых в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством, а также в злоупотреблении и посредничестве в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что 1 апреля 2020 года двое полицейских путем вымогательства получили от Николая Боктаева взятку в размере 40 тыс. руб. за несоставление протокола об административном правонарушении (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Якобы с целью скрыть получение взятки, сотрудники оштрафовали мужчину на 1 тыс. руб. за управление машиной с не пристегнутым ремнем безопасности.

Одному сотруднику полиции суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, второму — четыре года и один месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять и четыре года соответственно.

Николая Боктаева обвинили в посредничестве во взяточничестве и назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Мария Шахрай