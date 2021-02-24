Транспортное учреждение минтранса края возглавил еще один бывший благоустроитель Перми

Государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» сменило директора. С середины февраля его возглавляет Александр Полыгалов, бывший главный механик АО «Газпром газораспределение Пермь». Об этом говорится на сайте учреждения. Ранее ГКУ в качестве и. о. директора возглавляла Римма Мухаматулина, она осталась работать в качестве замдиректора. Ранее господин Полыгалов возглавлял МКУ «Благоустройство Индустриального района г. Перми». Еще один бывший благоустроитель Перми - Сергей Вешняков сейчас возглавляет краевое управление автомобильных дорог. Оба считаются членами команды нового министра транспорта Андрея Алякринского.

ГКУ «ОПП» создано в 2019 году и является подведомственным учреждением Министерству транспорта Пермского края. Учреждение заключает контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам, осуществляет контроль исполнения перевозчиками условий контракта, контроль соответствия транспортных средств, надлежащего взимания платы за провоз пассажиров и багажа.