Более 4 млн рублей похитили у 25 жителей Удмуртии за прошедшие выходные

В минувшие выходные 25 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба превысила 4 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

В числе потерпевших есть жители Ижевска, Глазова, Воткинска, Можги, Сарапула, Завьяловского, Увинского, Балезинского районов в возрасте от 23 до 72 лет. Деньги у граждан были похищены под предлогом защиты от незаконного оформленных кредитов путем оформления встречных. Также зарегистрированы факты хищения под предлогом покупки и продажи товаров через интернет. По ряду заявлений возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.