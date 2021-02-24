Застройщик ТРЦ «Планета» назвал еще пять арендаторов торгового центра

Застройщик ТРЦ «Планета» — компания MallTech сообщила о новых арендаторах площадей торгового центра. Как рассказали в пресс-службе девелопера, в «Планете» откроются филиалы крупных федеральных брендов: хобби-гипермаркет «Леонардо», магазины одежды COLIN’S, U.S Polo, Gloria Jeans, магазин обуви Kari, магазин техники DNS, а также магазин косметики и парфюмерии «Л’Этуаль». Все магазины вышли на этап строительно-монтажных работ. U.S. Polo (124 кв. м) и «Л’Этуаль» (875 кв. м) будут находиться на первом этаже. «Леонардо» (769 кв. м), DNS (168 кв. м), COLIN’S (408 кв. м), Gloria Jeans (803 кв. м) и Kari (500 кв. м) разместятся на втором этаже.

Напомним, строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года. Техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета», по данным “Ъ-Прикамье”, запланирован на 16 апреля.

Общая площадь ТРЦ — 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, в ТРЦ откроются также 19 кафе и ресторанов, кинотеатр. Паркинг молла рассчитан на 3600 машино-мест.