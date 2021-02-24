В Курганской области закрыто движение автобусов до вечера

В связи с неблагоприятной погодой в Курганской области закрыто движение регулярных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов до 18 часов 24 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ближайшие сутки в регионе прогнозируются снег, метель, усиление ветра до 20 метров в секунду, понижение температуры воздуха до -36 градусов Цельсия. Информация о снятии ограничения движения будет опубликована дополнительно.

По данным правительства региона, чрезвычайных происшествий на дорогах Курганской области не зафиксировано. Дорожные службы расчищают региональные автотрассы, задействовано более 130 единиц спецтехники. Водителей просят оставаться дома.