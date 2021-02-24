Авиарейсы по маршруту Красноярск–Самара–Нижний Новгород откроют 2 марта

Авиакомпания «Ираэро» со 2 марта начнет выполнять рейсы по маршруту Красноярск – Томск – Самара – Нижний Новгород. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, самолеты Sukhoi Superjet 100 будут летать раз в неделю.

В марте и апреле рейсы будут выполняться по вторникам, с мая — по четвергам. Стоимость билета по маршруту Самара – Нижний Новгород составляет от 2,06 тыс. руб., Красноярск – Нижний Новгород от 8,3 тыс. руб. в одну сторону. Рейсы субсидируемые, льгота распространяется на все категории граждан.

Анастасия Еремина