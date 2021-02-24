Один из крупнейших автоперевозчиков Саратова просит признать его банкротом

В арбитражный суд Саратовской области поступил иск АО «Автокомбинат-2» о признании его несостоятельным (банкротом).

Соответствующее заявление поступило 20 февраля. Его рассмотрит судья Марат Сайдуллин.

Подробности иска пока не известны. Сумма исковых требований составляет 105,62 млн руб.

На сайте АО «Автокомбинат-2» указано, что организация является крупнейшим автотранспортным предприятием, осуществляющим грузовые перевозки с 1963 года, с 1998 года приоритетным направлением стали пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах. В автопарке АО имеется 650 машин разной вместимости, работает 1,6 тыс. водителей.

Марина Ковалева