Режим ЧС ввели уже в десяти муниципалитетах Челябинской области

Количество муниципалитетов Челябинской области, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за аномальных морозов и сильного ветра, выросло до десяти. Как уточняют в пресс-службе правительства региона, это Агаповский, Кизильский, Варненский, Карталинский, Октябрьский, Нагайбакский, Чесменский и Троицкий районы, а также Верхнеуральский и Локомотивный городские округа.

По данным областных властей, без света сейчас остаются 12 тыс. человек в 26 муниципалитетах региона: обесточено 4813 частных жилых домов и десять социально значимых объектов (пять школ и пять детских садов).

Среднесуточная температура воздуха в регионе сегодня, по данным синоптиков, на 7 и более градусов ниже климатической нормы, местами столбики термометров опускаются ниже -40 градусов, в отдельных районах наблюдается усиление ветра до 20-25 м/c.