Минэнерго России взяло под контроль ситуацию с электроснабжением в Челябинской области

Министерство энергетики России взяло под особый контроль восстановление электроснабжения в Челябинской области, где из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с происходят отключения на электросетях. По данным пресс-службы федерального министерства, без электроснабжения осталось около 28,6 тыс. жителей региона. Восстановительные работы ведут 58 бригад –179 специалистов и 74 единицы техники.

По данным пресс-службы филиала «Россети Урал»-«Челябэнерго», последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады (276 человек, 95 единиц спецтехники). На помощь в Челябинскую область выдвинуты группировки филиала «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и «Россети Урал»-«Екатеринбург», оснащенные дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения и материалами. Также на помощь энергетикам челябинского филиала «Россети Урал» прибудут энергетики Южно-Уральского подразделения «Россети ФСК ЕЭС». Всего прибудет еще 75 человек. Ведутся работы по восстановлению света в 126 населенных пунктах.