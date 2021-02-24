Депутат Госдумы назвал унизительным запрет пожилым людям совершать сделки по недвижимости

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников считает, что запрещать пожилым людям совершать сделки с недвижимостью — это унизительно. Свое мнение депутат высказал после вопроса депутата Екатеринбургской думы Владимир Стругова.

«Как относитесь к инициативе либо запретить, либо разработать новый механизм, который бы ограничивал любые сделки для одиноких жителей старше 70 лет со своим единственным жильем? Пусть до конца жизни живут и никто его не трогает», — спросил господин Стругов.

Павел Крашенинников ответил, что эта тема ему очень близка, так как сам юрист и занимается сделками.

«Должен ли быть порог сверху — вопрос правовой или этический? Даже приносили проекты — ограничить дееспособность после 80. Получается, что мы человека будем ограничивать в силу возраста. У нас есть люди со светлыми головами после 80 лет. Это унижение на самом деле. Надо пожилым людям объяснять, что надо писать завещание, договор. », — ответил господин Крашенинников.