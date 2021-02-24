SMART-квартиры: жилье на вырост

Пережив период самоизоляции, многие пересмотрели свой взгляд на то, каким должно быть идеальное жилье: большое внимание теперь уделяется наличию закрытого двора и внутренней инфраструктуры, а также зонированию и функциональности пространства, большому количеству комнат, удобным местам для хранения, наличию лоджии или балкона.

При этом основной покупательский спрос фокусируется на квартирах площадью выше средней. Такие квартиры наиболее востребованы у покупателей с детьми – это либо первая собственная квартира для семьи, либо улучшение жилищных условий, связанное с рождением детей. Среди покупателей «семейных» квартир популярностью пользуются трехкомнатные квартиры евроформата с объединенной кухней-гостиной, которые вполне могут сравниться по функциональности с классической «трешкой», но более доступны по цене.

Так, в ассортименте планировочных решений ЖК SMART City1 осталось всего три трехкомнатные квартиры-студии площадью 57,2 кв. м. Просторная кухня-гостиная 17,4 кв. м, раздельный санузел и две отдельные спальни – отличный вариант для семьи с детьми. В квартирах предусмотрена предчистовая отделка White box и лучевая система отопления – это позволит будущим жильцам реализовать в них индивидуальные дизайнерские решения. Высокий класс энергетической эффективности жилого комплекса, автоматизированные приборы учета в каждой квартире и своя газовая котельная – это значительная экономия на коммунальных платежах.

Большой популярностью также пользуется трехкомнатная квартира-студия площадью 65,8 кв. м. Это по-настоящему «умная» планировка: просторную кухню-гостиную 21 кв. м можно грамотно зонировать, выделив обеденную, кухонную зону и зону гостиной, сделав главное в доме пространство удобным, функциональным и красивым.

Две 13-метровые комнаты правильной формы, два санузла и вместительный коридор с нишей для шкафа купе или гардеробной – такая квартира удовлетворит даже самые высокие требования семьи к функциональности и удобству. Это очень светлая и теплая квартира, а с 12-го по 16-й этаж квартиры данной планировки окнами выходят на две стороны, юг и запад. Успевайте купить: таких квартир осталось всего три!

Многие покупатели стараются одновременно с покупкой квартиры приобрести машино-места, поскольку ранняя покупка позволяет выбрать наиболее удачное и самое близкое расположение машино-места от лифта, ведущего к квартире2. Успевайте зафиксировать выгодную цену на парковку, ведь с ростом дома она тоже увеличивается: при единовременной оплате за наличные или с привлечением ипотечных средств3 вы приобретаете машино-место по минимальной стоимости – 550 тыс. руб. Машино-места можно приобрести и в рассрочку с ежемесячным платежом 10 тыс. руб. сроком до конца строительства жилого квартала.

Понимая, что зачастую семья приобретает квартиру с использованием мер господдержки – материнского капитала, семейной ипотеки и так далее, вкладывая при этом в покупку средства от продажи вторичного жилья, застройщик предлагает специальные условия рассрочки платежей при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов PAN City Group4, а также ипотечные программы от ведущих банков по ставке от 5,99%5 годовых.

ЖК SMART City – это безопасный закрытый двор, система Face ID, видеодомофон и 24 камеры видеонаблюдения круглосуточно в вашем смартфоне: вы всегда сможете проследить весь путь перемещения ваших детей на территории жилого квартала. Безбарьерная среда, консьерж-сервис 24/7, магазины, кафе и спортивные студии на первом этаже комплекса, подземный паркинг – именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового, высокотехнологичного жилья.

Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.